Badara Gadiaga se défoule sur Sonko: « Il ne sait pas ce qu’est un État en ruines… il lui faut des cours de sémantique »

Dans son intervention hier sur « Jakarlo » à la Tfm, le chroniqueur Badara Gadiaga n’a pas fait de cadeaux à Ousmane Sonko. En effet, lors de sa dernière sortie à l’occasion de la journée nationale de l’arbre, le premier ministre a déclaré que « le gouvernement du Sénégal a trouvé, après Macky Sall un État en ruines ». Ce qui n’a pas été sans réaction de la part d’acteurs politiques mais aussi d’observateurs notamment, Badara Gadiaga qui récuse cette déclaration du leader de Pastef. « Soit Ousmane Sonko ne connaît pas ce qu’est un État, soit il ignore ce que signifie ruines. Je pense qu’il dois avoir à ses côtés un professeur pour un travail sur la sémantique » a noté le chroniqueur non sans oublier d’indiquer, ce qu’il entend par le mot ruines. « le Sénégal n’est pas en ruines car, il n’est pas en décombres. Nous sommes récemment sortis d’une élection qui a fait la fierté de toute la nation et même de la communauté internationale. L’exécutif et le législatif se sont ligués pour repousser l’élection présidentielle. Le pouvoir judiciaire a tranché et nous sommes allés à l’élection présidentielle pour choisir aujourd’hui un président élu avec plus de 54% des voix des électeurs. C’est un État fort qui peut le faire », selon Badara Gadiaga.







Rappelant les récents événements qui ont secoué le pays, le chroniqueur, estime que là aussi, les forces de défense et de sécurité ont montré que le Sénégal n’est pas en ruines car, la situation a été gérée pour éviter le chaos. « Un État avec une masse salariale de près de 130 milliards de francs CFA, des infrastructures sportives, routières, sanitaires et éducatives sont dans ce Sénégal qui est qualifié de pays en ruines » a t-il rappelé. Mais selon Badara Gadiaga, Ousmane Sonko qui doit avoir une politique qui attire les investisseurs, voulait dire probablement , « que le régime a trouvé un État avec des difficultés économiques ». Pour finir, le sieur Gadiaga invite le chef du gouvernement à trouver des solutions à ces difficultés pour lesquels le peuple les ont choisis.