Badara Gadiaga après la sortie de Sonko contre les chroniqueurs : « Nous continuerons à approuver le convenable et condamner le blâmable »

Le chroniqueur de l’émission « Jakaarlo Bi », après avoir écouté les propos du Premier ministre devant l’Assemblée nationale ce lundi lors de la séance plénière sur les questions d’actualité, a fait le constat suivant : « Malgré ses agitations, qui en réalité renseignent sur l'intérêt qu'il nous porte, contrairement à ce qu'il avait dit, à savoir qu'il ne suit pas la télé ». Badara Gadiaga, sans détour, réaffirme son engagement à poursuivre sa logique : « Nous continuerons à approuver le convenable et condamner le blâmable », a-t-il ajouté.



En effet, le Premier ministre a décrié ce lundi la posture de certains chroniqueurs et même de journalistes, qu’il a ouvertement prévenus contre les dérives sur les plateaux de télévision et sur les réseaux sociaux.