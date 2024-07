Badara Gadiaga à Ousmane Sonko: « Vous n’êtes pas dans un poste d’exhibition, mais de résultats »

Dans sa prise de parole sur la Tfm dans l’émission hebdomadaire Jakaarlo, le chroniqueur Badara Gadiaga déplore les intempestives sorties du premier ministre Ousmane Sonko. Certainement, le sieur Gadiaga fait allusion notamment à conférence face à la jeunesse patriotique au Grand Théâtre, la sortie à Colobane et tout ce débat qui s’en est suivi. Même si, Ousmane Sonko a pris la parole à Saint-Louis pour « tirer » sur ses détracteurs le taxant de « populiste », Badara Gadiaga lui, considère que les 100 jours du régime peuvent être assimilés à 100 VAR: « 100 jours, 100 VAR ». dénonçait ainsi le chroniqueur ce vendredi en faisant le bilan des 3 premiers mois de Diomaye. Revenant sur la démarche du premier ministre, Gadiaga ajoutera: « le temps de l’exhibition et de la parole, n’appartient pas au PM. On attend de lui des actes concrets vers les changements structurels attendus par les sénégalais. C’est l’opposition par contre, qui a le temps de la parole » a-t-il indique d’emblée rejoignant l’analyse politique Babacar Justin Ndiaye, sur la même chaîne mais lors d’une édition spéciale avec Pape Ngagne Ndiaye et qui disait qu’aujourd’hui, « Ousmane Sonko n’a plus le ministère de la parole qui appartient désormais à l’opposition. Par contre il a l’Etat sur les épaules ». Badara Gadiaga de rappeler au premier ministre, au-delà du « reniement », qu’il n’a plus à être un « opposant au pouvoir » mais doit exercer la plénitude de sa fonction.