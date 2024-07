Baccalauréat 2024 : L'Académie de Louga compte 6.834 candidats dont 4.049 filles

À l'instar des académies du pays, celle de Louga est fin prête pour un bon déroulement de l'examen du Baccalauréat session de 2024 prévu ce mardi 02 juillet 2024 sur toute l'étendue du territoire national.

Au total, la région de Louga compte 6.834 candidats dont 4.049 filles soit 59,25% de l'effectif académique. À noter une prédominance des séries littéraires avec 5.928 des effectifs soit 86,74% contre 906 candidats pour les séries scientifiques soit 13,26%.



L'académie de Louga enregistre 6.834 inscrits au Bac soit 8,11% de l'effectif national. Comparée à 2023, les effectifs de la présente session 2024 ont connu une hausse de 237 candidats contrairement au nombre de centres qui n'a pas évolué par rapport à la session de 2023 : Cinq (5) à Kébémer, huit (8) à Linguère et quatorze (14) à Louga soit un total de 27 centres au niveau académique (Louga).



Les candidats publics représentent 5.756 (84,23%), 1.073 candidats individuels ( 15,70%)

La répartition des candidats de 2024 est largement dominée par les séries littéraires. En effet, sur les 6.834 inscrits, les 5.928 optent pour les séries L', L2 et LA soit un taux de 86,74%. Les séries scientifiques présentent un très faible taux de participation sur la totalité des effectifs (6.834) seuls 906 candidats (13,86%) se sont inscrits dans les séries scientifiques.



À en croire le chargé de communication de l'IA de Louga, Ousmane Kane Djadji, pour cette présente session, l'académie de Louga a tenu à rassurer que toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement des épreuves d'autant que le paiement des avances au départ du Bac de 2024 a démarré le 27 juin dernier à l'IA et se poursuit au rythme des arrivants.



Au plan de la sécurité, l'IA indique que les recommandations fortes issues du CRD spécial consacré aux examens seront appliquées sur le terrain, soutient Ousmane Kane Djadji. Entre autres recommandations, mettre à la disposition des centres, les éléments des forces de sécurité, initier des actions de sensibilisation en direction des élèves et des enseignants afin d'éviter toute velléité de perturbation ou d'ingérence, prendre toutes les dispositions utiles dans le choix des centres d'examen en relation avec les contraintes liées à l'hivernage.



Au plan pédagogique, le chargé de communication de l'IA de Louga de souligner la mise en place d'un dispositif de mobilisation d'alerte et de veille pour tout le processus : interdire l'usage du téléphone et la lecture de journaux dans les salles de classe par le personnel de surveillance, interdire systématiquement le port de téléphone par les élèves dans les centres d'examen.