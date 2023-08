Bacary Cissé (conseiller de Sadio Mané) : « Il y a eu beaucoup de choses très sales venant de l’allemagne que nous n’avons pas comprises »

Invité de l’émission After Foot de Rmc Sport, ce samedi soir, le journaliste sportif et proche conseiller de Sadio Mané a dévoilé sa version des faits concernant le passage de Mané en Bavière, son altercation avec Leroy Sané et son transfert à Al Nassr.

D’après Bacary Cissé, Leroy Sané a bel est bien proféré des propos insultants envers Sadio Mané sur sa couleur de peau. Même si, le joueur allemand a toujours nié les faits, couvert par la direction bavaroise.

Une situation d’une terrible gravité au regard des fâcheuses conséquences sur l’image de l’attaquant sénégalais et du caractère raciste des faits qui ont été étouffés par le Bayern Munich. Bacary Cissé en est persuadé… : « Le Bayern a pris cause pour Leroy Sané, en complicité avec la presse allemande (…) Si la peau de Sadio Mané a dérangé Leroy Sané, elle a aussi dérangé les dirigeants du Bayern, concernant son salaire. » En outre, il a fait savoir que l’aspect financier n’a jamais motivé Mané aussi bien lors de son départ pour le Bayern Munich que lors de son transfert en Arabie Saoudite à Al Nassr. Très remonté, il a fustigé les calomnies et fake News à répétition de la presse allemande sur Mané.

Au cours de cet échange téléphonique, il a aussi expliqué que : « Sadio Mané n’a pas été vendu sur des considérations sportives. C’est son salaire qui dérangeait les allemands. Ils n’acceptaient pas qu’un africain débarque et obtienne un salaire pareil. Ils ne l’ont jamais accepté (…) Sadio Mané avait dit oui au Bayern dès les premiers contacts sans pour autant se préoccuper du salaire. Ce sont ses représentants qui se sont battus après pour qu’il ait un salaire pareil », a-t-il précisé.

Revenant sur la bagarre qui avait éclaté entre Sadio et Leroy Sané, le 13 avril dernier, suite à des injures racistes selon lui, le conseiller de Sadio Mané, très déçu de l’attitude des dirigeants du club bavarois fera remarquer que : « Tout le monde, sait que Leroy Sané est un garçon condescendant. A contrario, Sadio Mané est quelqu’un de très calme, très posé, qui n’a jamais créé de problème dans les différents clubs où il est passé en commençant par le FC Metz. Beaucoup de choses qui sont fausses ont été dites par la presse allemande. Ce n’est pas le moment de faire le procès de la presse allemande, mais il y’a beaucoup de choses très sales venant de l’Allemagne que nous n’avons pas comprises. Quand il y a eu cette altercation entre Sadio Mané et Leroy, ils ont pris fait et cause pour Sané au détriment de Sadio parce que c’est quelqu’un qui dérangeait quelque part. Ils ont dit beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. D’ailleurs même la sanction de 500.000 € dont on parlait n’était pas vrai », regrette t-il.

Enfin, Bacary Cissé qui est quasiment le bras droit de Sadio Mané, a révélé le rôle prépondérant de CR7 dans la venue de SM10…« Cristiano Ronaldo a joué un grand rôle dans le transfert de Sadio Mané. C'est lui qui l'a conseillé à ses dirigeants. »