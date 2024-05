BAL4 / 2eme journée Conférence Sahara : Porté par un public exceptionnel, l’AS Douanes explose l’US Monastir !

L'équipe sénégalaise de l'AS Douanes, dirigée par l'entraîneur Mamadou Gueye "Pabi", est parvenue à remporter une victoire éclatante lors de sa deuxième journée de la Conférence Sahara BAL4 contre l'US Monastir, devant un public exceptionnel. Après avoir subi une défaite initiale contre les Rivers Hoopers, l'AS Douanes ne pouvait se permettre une deuxième défaite consécutive, ce qui aurait eu de graves conséquences sur le moral de l'équipe. Le match a été très disputé, mais finalement l'AS Douanes a réussi à s'imposer avec un score final de 76 à 59 (Q1 US 17-12 AD, Q2 US 31-32 AD, Q3 46-46, Q4 76-59). Cette victoire permet à l'AS Douanes de prendre une petite revanche sur l'équipe tunisienne qui les avait éliminés en quarts de finale de la BAL en 2022.



Les Tunisiens ont bien débuté le match en mettant la pression sur la défense sénégalaise, ce qui a posé des problèmes à l'AS Douanes pour contenir les tirs extérieurs. Cependant, grâce à une bonne performance de Madut Akec, qui a marqué six des neuf premiers points de son équipe en cinq minutes, l'AS Douanes a évité un début de match catastrophique.



De son côté, Oussama Marnaoui s'est illustré en marquant neuf des onze points de l'US Monastir en six minutes de jeu (10-11). Les Tunisiens étaient déterminés à prendre rapidement l'avantage et à effacer leur défaite de la veille contre l'APR Rwanda. Le meneur de jeu de l'AS Douanes, Jean-Jacques Boissy, n'a pas réussi à retrouver ses repères lors de cette deuxième journée. Il a eu du mal à réussir ses pénétrations et ses tirs à trois points, ce qui a limité sa contribution à l'équipe. Son coéquipier, Abdoulaye Harouna, a également connu des difficultés au début, avec ses tentatives à trois points au premier quart-temps. Pour remédier à cela, l'entraîneur Mamadou Gueye lance Alkaly Ndour à la place de Boissy. L'US Monastir finira par remporter le premier quart-temps avec un score de 17 à 12.



Malgré la présence d'un public enthousiaste, les deux équipes ont fait preuve d'un manque de précision sur le terrain. Après cinq minutes dans le deuxième quart-temps, le score était de 17 à 21 en faveur de l'US Monastir. Au total, seulement 63 points ont été marqués à la fin de la première mi-temps, avec un avantage d'un point en faveur de l'AS Douanes (32-31).



La deuxième mi-temps n'a pas été très animée. Les duels sous la raquette ont été nombreux, ce qui a donné du travail aux arbitres pour maintenir le contrôle du match. Du côté de l'AS Douanes, l'attaque a été limitée avec seulement 15 points marqués dans le troisième quart-temps, contre 14 pour l'équipe vainqueur de la BAL 2022. Après 30 minutes de jeu, les deux équipes étaient à égalité, avec un score de 40-40. Les dix dernières minutes ont été cruciales.



Pour compliquer davantage la tâche de l'entraîneur Pabi, l'un de ses meilleurs joueurs, le pivot Ibrahima Thomas, qui était auparavant un joueur de Monastir, s'est blessé au genou et a dû quitter temporairement le terrain. Heureusement, Abdoulaye Harouna a répondu présent une fois de plus en retrouvant son adresse à trois points, marquant 35 points au total. Madut Akec, avec 11 points, a également été un facteur déterminant.



Dans les cinq dernières minutes, l'AS Douanes a accéléré le rythme et a réussi une série de points, laissant les visiteurs à huit points derrière (65-57). Ce moment a été décisif dans le déroulement du match, permettant à l'équipe vice-championne de la BAL3 de remporter sa première victoire lors de cette Conférence Sahara 2024.



Pour la troisième journée de la Conférence Sahara, l'AS Douanes affrontera l'armée patriotique rwandaise (APR) ce mardi à 17h30. L'APR avait précédemment battu l'AS Douanes lors de la première journée de la compétition.