BAL4 / 2eme journée Conférence Sahara : Les Rivers Hoopers s’offrent l’APR !

Comme prévu, les deux équipes qui ont remporté leurs deux premiers matchs ont joué avec audace lors de la deuxième journée de la Conférence Sahara de la Basketball Africa League (BAL). Dans cette partie entre outsiders, les Rivers Hoopers ont finalement pris l'avantage sur l'APR avec un score de 82 à 86.

Après leur difficile victoire contre l'US Monastir, l'APR du Rwanda a cette fois-ci immédiatement imposé un rythme soutenu pour essayer de surpasser les Nigérians des Rivers Hoopers. À la fin du premier quart-temps, le score était de 18 à 19 en faveur du club nigérian, avec une avance d'un point, principalement grâce à leur meneur de jeu Will Perry (7 points au premier quart-temps).

Du côté de l'APR, Adonis Filer était moins en vue et n'a marqué que quatre petits points pendant le deuxième quart-temps. Si ce n'était pas grâce à l'excellent Dario Hunt, qui a marqué dix points, l'APR aurait été en difficulté. Contre toute attente, les Rwandais ont réussi à égaliser le score à 40 partout à la mi-temps.

La deuxième période s'est déroulée sur la même lancée, avec une équipe de l'APR plus offensive. Une reprise d'énergie qui a coïncidé avec le retour en forme d'Adonis Filer, qui avait marqué 23 points à cinq minutes de la fin du match. Les Rivers Hoopers menaient de cinq points (73-68) et pouvaient compter sur leur meneur de jeu Will Perry (31 points) et le talentueux Devine Eke (19 points).

À moins de trois minutes de la fin du match, les Rivers Hoopers ont pris une large avance de dix points (80-70). Cet écart a été plus ou moins maintenu, même si les Rwandais ont réussi à grappiller quelques points en fin de match avant de s'incliner sur le score de 82 à 86.

Il est à noter que malgré la défaite de son équipe, Noël Obadiah a été le meilleur marqueur du match avec 32 points, juste devant l'Américain Will Perry (31 points). Rappelons que l'APR du Rwanda avait remporté son premier match contre l'US Monastir sur le score de 89 à 84. De leur côté, les Rivers Hoopers avaient commencé par une victoire de 77 à 68 contre l'AS Douanes.

Le mardi 7 mai, au Dakar Arena, les Rivers Hoopers affronteront l'US Monastir, tandis que l'APR jouera son match « retour » contre l'AS Douanes, qu'ils ont déjà battu lors de la première journée de cette Conférence Sahara.