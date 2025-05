BAL - Kriol Star triomphe à Dakar : Joel Baswa Ntambwe déclare la guerre aux prochains adversaires

À la suite d'une victoire durement acquise contre l'ASC Ville de Dakar, Joel Baswa Ntambwe, membre de Kriol Star, a fait part de sa satisfaction, mettant en exergue la rigueur du match. « Nous sommes arrivés ici, nous avons mis en pratique notre stratégie, nous avons travaillé dur et nous avons gagné le match », a-t-il expliqué, soulignant que même face à la qualité de l'opposant, son équipe a résisté jusqu'à la dernière seconde. « Ils sont vraiment très forts, mais nous avons réussi à rester concentrés et à décrocher la victoire », a-t-il ajouté. Joel Baswa Ntambwe a par la suite discuté des deux prochaines rencontres essentielles, encourageant ses coéquipiers à maintenir la même mentalité et à lutter pour obtenir d'autres triomphes