Ay WAAY !! AY WAAY !!! BOULEN YENGEL GAAL GI Qui veut déstabiliser le Sénégal ?

Affectation (polémique ?) d’un officier général par- ci, interpellation de journalistes par- là, interdiction de manifestation, les coûts des denrées alimentaires, voilà le nouveau fromage d’une presse divisée en pro et anti nouveau pouvoir. Une autre presse est au juste milieu. C’est important.



Chacun est libre de choisir son camp. Les citoyens suivent avec intérêt les développements

Rien qu’à lire l’article initial d’un média qui a ouvert les débats centrés sur l’acquisition du « logiciel américain PEGASUS », (alors que ce logiciel est une marque isralienne) on se rend compte qu’il y’a une volonté de manipulation, certainement au nom d’intérêts occultes.

Apparemment, une certaine presse a mordu à l’hameçon (de la manipulation). Faire fi du principe de science politique qui consacre l’état grasse pour tout nouveau régime, (au moins 90 jours) et ouvrir les hostilités, dès la prestation de serment du Président, relèvent d’une mauvaise stratégie pour les déstabilisateurs.



Car la vérité est que, ce régime garde encore sa cote de popularité intacte, et semble même disposer d’une réserve de capital confiance citoyenne, encore plus solide que la force qui l’a amené au pouvoir.



La fin des fourberies, des tartufferies des tenants de l’ancien est sonnée. Il ne sert à rien de s’agiter à l’ouverture des débats. Le JUB JUBAL JUBANTI est irréversible. D’ailleurs, le débat sur la « doctrine du GOXXI » doit être théorisée mise en œuvre, au nom de la reddition des comptes. C’est une commande citoyenne, incompressible. Les nouvelles autorités en sont conscientes. AY WAAY, BOULEEN YEUNGEL GI ! pour des intérêts occultes, à la place des « forces occultes ».