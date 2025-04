Axe Linguère -Matam: un accident fait 05 morts

Un accident mortel s'est produit ce jeudi 3 avril 2025, sur la voie Linguère - Matam. En effet, il s'agit d'une collision frontale entre un bus de Dakar Dem Dikk et une Peugeot 406, communément appelée « Allo Dakar » .Le bilan du choc est lourd , cinq personnes ont perdu la vie. Selon des indiscrétions , les cinq occupants du véhicule particulier sont décédés sur le coup.



Mis au parfum du choc, les sapeurs-pompiers de Linguère sont rapidement intervenus sur les lieux pour évacuer les victimes. Les corps des ces derniers sont transportés à l’hôpital Maguette Lo de Linguère. De plus, les services sanitaires et les enquêteurs poursuivent leurs investigations. Jusque là , les causes exactes de cet accident mortel restent inconnues.