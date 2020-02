Axe Kigali - Malicounda : Vers un nouveau Partenariat

Le Maire de Malicounda, Monsieur Maguette Sène était à Kigali du 26 janvier au 1er février 2020, accompagné d'une délégation composée de son directeur de cabinet, du président de la commission de l'environnement de la Mairie et des Présidents de comité de salubrité de huit villages de la Commune.

La délégation a été reçue par le Maire de Kigali qui a mis à la disposition de ses hôtes tous les services techniques de la Ville de Kigali. Ces derniers ont largement exposé tous les grands projets de la ville de Kigali, du Plan directeur de la commune jusqu'au dispositif de gestion des déchets en passant par la Vison City. La capitale du Rwanda (Kigali) a été déclarée la Ville la plus propre d’Afrique en 2013. L’objectif du voyage était de nouer un partenariat entre les deux municipalités en vue d’un partage d’expériences. Malicounda envisage ainsi de s'inspirer du modèle de Kigali pour l'adapter à ses réalités à travers un plan horizon 2030 "Malicounda ville propre, verte et sécurisée."