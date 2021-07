Aviation : Les temps forts du vol inaugural de SkyMali à l’Aibd, de son ‘’Water salute’’ à la reprise des airs

Le Mali vient d’avoir un nouveau pont aérien reliant Bamako-Kayes et Dakar. Trois grandes villes qui désormais vont être connectées grâce à SkyMali, une jeune compagnie aérienne qui a vu le jour, il y a juste 2 ans. Ce mercredi, a cadré avec ce vol inaugural qui caractérise l'extension du réseau régional en Afrique de l'Ouest et du Centre de SkyMali. Pour la cérémonie officielle de ce vol de lancement, l’Aibd a sorti le tapis rouge. Comme le veut la tradition, l’avion a eu droit au « water salute » ou salut arrosé sur le tarmac de l’aéroport de Diass. La délégation venue du Mali a eu droit à un accueil par les autorités de l’aéroport de Diass, avec entre autres, les directeurs généraux de Las, SkyMali et Air Sénégal que sont respectivement Askin Demir, Tahir Ndiaye et Ibrahima Kane. Et c’était sous la présence effective de l’ambassadeur du Mali au Sénégal.

Le patron de SkyMali, au cours de la cérémonie pour célébrer ce premier vol, a relevé le grand paradoxe, du Mali, de n’avoir depuis plus de 10 ans, aucune compagnie de droit national. D’où la création de la compagnie qu’il dirige qui, entre autres, s’est fixée pour objectif « de combler ce périlleux besoin ».

La cérémonie ouverte sous les sonorités maliennes, au son des kora, s’est terminée par un cocktail offert à l’occasion, après les discours de quelques autorités de la plateforme. La fête, belle qu’elle fut, a pris fin et a sonné le retour de la délégation vers l’avion en direction de la capitale malienne.