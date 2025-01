Autoroute Ila Touba : Les travailleurs de l’autoroute Ila Touba crient à l’Injustice

L’autoroute Ila Touba, symbole d’un projet ambitieux, cache derrière son apparente modernité une réalité bien plus sombre. Depuis cinq ans, les travailleurs de cette infrastructure dénoncent une série d’injustices et d’abus flagrants, révélés dans une lettre adressée au Président Bassirou Diomaye Faye. Selon Libération, cette correspondance fait état de contrats précaires, de détournements de cotisations sociales, et de conditions de travail indignes.



Des conditions de travail indignes et des droits bafoués



Les travailleurs, employés depuis le lancement de l’autoroute en février 2019, dénoncent des pratiques qu’ils qualifient de « saccage social ». Selon leur missive relayée par Libération, ils pointent du doigt :



• Des contrats précaires et illégaux, non conformes à la législation sénégalaise.



• Le non-paiement des Indemnités de Fin de Contrat (IFC) pour trois années consécutives (2019, 2020 et 2021).



• Le détournement des cotisations sociales (IPRES et CSS) prélevées depuis le début de leur emploi.



• Un manque d’équipements de protection et des conditions de travail qu’ils jugent dégradantes.







Ils dénoncent également une absence totale de visites ministérielles pour constater la réalité de leur situation, ce qui, selon eux, témoigne d’un désintérêt des autorités pour leurs doléances.



Un protocole d’accord controversé



La récente initiative de regrouper tous les travailleurs dans une entité unique, décidée par Segea SA, semblait marquer une avancée. Cependant, Libération rapporte que cet espoir a rapidement été terni par la signature d’un protocole d’accord jugé douteux et réalisé sans consultation des principaux concernés.







Ce protocole, selon les travailleurs, remet en cause plusieurs de leurs droits fondamentaux, notamment :



• Le paiement des salaires réels déclarés par Ageroute et Segea.



• La reconnaissance des heures supplémentaires non rémunérées (jusqu’à 32 heures hebdomadaires).



• La mise en place d’une politique de promotion interne équitable.







Un appel à l’intervention présidentielle







Face à cette situation qu’ils considèrent intenable, les travailleurs placent leurs espoirs dans le Président Bassirou Diomaye Faye. « Votre arrivée au pouvoir a ravivé nos espoirs d’un État fort et juste », écrivent-ils, tout en demandant :



• Un audit transparent des pratiques sociales de Segea SA.



• L’application stricte des lois du travail et des recommandations de l’inspection du travail.



• Un dialogue social inclusif, garantissant la transparence entre les différentes parties.







Un scandale qui appelle des réponses







Les révélations relayées par Libération jettent une lumière crue sur les dysfonctionnements dans la gestion de cette infrastructure stratégique. Pour de nombreux travailleurs, il ne s’agit pas seulement d’un combat pour leurs droits, mais d’une lutte pour restaurer leur dignité et leur confiance envers les institutions publiques.







Alors que l’autoroute Ila Touba est souvent citée comme un symbole de modernisation, ce scandale social met en exergue un contraste inquiétant entre l’image du progrès et la réalité vécue par ceux qui en assurent le fonctionnement. Le président Bassirou Diomaye Faye sera-t-il à la hauteur des attentes ?