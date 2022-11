Autonomisation des femmes de la commune de Gueule Tapée/Fass/Colobane : mise à niveau des femmes sur le leadership politique et économique

Après trois jours de formation sur le renforcement du leadership politique et économique afin de promouvoir leur autonomisation, les femmes de la commune de Gueule Tapée/Fass/Colobane ont bouclé aujourd'hui un atelier dans les locaux de la mairie de ladite commune, sous la présence de leur édile, Abdoul Aziz Mbaye. Selon lui, ces formations concernent l’ensemble des femmes de la commune. Leur intérêt est d’autant plus capital si l’on s’en tient à ses propos, que ces formations faites de façon inclusive, entrent dans le projet de territorialisation des ODD dans la commune. Pour lui donc, les femmes doivent être autonomes. « La commune doit être la vitrine du système des Nations Unies en Afrique et cela doit se faire à travers les femmes », rappelle M. le maire.