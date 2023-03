Autonomisation des femmes à Sédhiou : Victorine Anquediche Ndeye (ministre de l'économie sociale et solidaire) remet du matériel au réseau des femmes du RENCAS...

La ministre de l'économie sociale et solidaire, Victorine Anquediche Ndeye, a remis du matériel aux femmes du réseau de RENCAS de la commune de Médina Wandifa (département de Bounkiling/Sédhiou). Il s’agit pour madame la ministre de matérialiser les engagements pris par son département lors de l’atelier de partage sur les initiatives de de l’économie sociale et solidaire tenu le 08 février dernier à Thiès. Selon la ministre, ces actions de développement entrent dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, l’insécurité alimentaire, le chômage, la cohésion sociale entre autres. Et ce matériel composé de pont-bascule et de véhicules de transport des produits vont permettre de valoriser les produits locaux de la zone en réduisant la pénibilité du travail des femmes.



En ce sens, elle estime que le modèle organisationnel adopté par le réseau national de la calebasse de solidarité (RENCAS) participe à l’autonomisation des femmes et permet de ressortir leurs potentiels. Dans cette dynamique, la présidente nationale du RENCAS Coumba Diallo soutient que ce matériel va permettre la réduction de la vulnérabilité et de l'exclusion des femmes dans la société en leur apportant de la plus-value.



C’est pourquoi, cette forme d’entreprendre qui vise l’inclusion par l’économique, mérite d’être promue et encouragée partout pour mieux ancrer l’exploitation du potentiel des terroirs, selon madame la ministre.



Cette cérémonie a eu lieu ce jeudi 02 mars pendant la période de la visite économique du président de la République dans la région de Sédhiou...