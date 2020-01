Autonomisation des femmes : Les femmes de l’Unsas mènent le combat.

L’autonomisation des femmes est un sujet d’actualité qui interpelle, à bien des égards, le monde syndical. C’est du moins l’avis de Mademba Sock, secrétaire général de l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (Unsas). Un sentiment qu’il partage avec les femmes affiliées à ladite organisation syndicale. Ces dernières tenaient, ce samedi 18 janvier 2020, leur deuxième rencontre nationale portant sur le thème l’Unsas et l’autonomisation des femmes.



À en croire Mme Yvette Keïta Diop, non moins secrétaire générale adjointe de l’Unsas, les chantiers sont énormes dans la mesure où les femmes rencontrent d’énormes difficultés aussi bien dans le loyer qu’au niveau du travail. Pour conforter sa thèse, l’enseignante invoque l’écart toujours constaté au niveau des rémunérations et le fait que les femmes peinent à accéder dans les instances de décision.



Pour atteindre ce défi lié à l’autonomisation des femmes, la Sg d’affirmer que ce mouvement de femmes qui vient de connaitre un nouveau souffle entend ainsi « fédérer un potentiel viable qui sera le fer de lance de l’Unsas et régler toutes les léthargies ».