Augustin Senghor rappelle à l’ordre Diambars et Génération Foot : « Il faut éviter d’atteindre le point de non retour… »

Le président de la fédération sénégalaise de football s’est voulu très clair s’agissant de l’affaire opposant les deux clubs de Ligue 1, Diambars et Génération Foot, à la ligue sénégalaise de football professionnel (Lsfp.)



En marge de « Dakar Sport Summit » auquel il a assisté ce mercredi, il a précisé qu’il n’a jamais été question de cibler Diambars et GF à travers la lettre circulaire N°23/00999/FSF-SG en date du 10 octobre 2023 portant «Transmission Règlement des terrains, stades et installations annexes. » Ladite mesure qui les empêche de recevoir leurs matchs à domicile dans leurs propres stade (non homologués), causant leur refus de jouer au stade Lat Dior de Thies.



Au regard de la lecture qu’il a faite sur cette affaire polémique, Me Senghor répond par : « vous avez parlé de crise ? Je n’ai pas la même perception de la notion de crise que vous. Je pense que nos championnats se déroulent Normalement (…) tout se déroule normalement…à longueur de saison et d’année nous sortons des règlements. Je ne parle pas de décision parce qu’il faut qu’on fasse les nuances entre les différents textes.



Aujourd’hui nous sommes dans une organisation à laquelle tous les clubs ont adhéré. Tous les clubs s’astreignent au respect à partir du moment où ils ont accepté l’affiliation. (…) Aucun droit des deux clubs dont vous parlez n’est bafouée. Un règlement à une portée impersonnelle et générale … L’interprétation tendancieuse que les gens peuvent faire des règlements ou des rapports entre un ou deux clubs avec une fédération, moi je peux pas m’avancer là-dessus » a déclaré le patron de la FSF