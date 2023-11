Augmentation et fluctuation des prix : AKF accuse la saison des pluies et les crises internationales

En réponse aux interpellations et inquiétudes des parlementaires, le ministre du Commerce et de la Consommation « quand il y a inflation et ou crise, l’urgence c’est de voir comment approvisionner le marché. La question de l’appui aux PME n’est pas vaine au ministère.



Le maintien du prix : nous avons le ciment le moins cher dans la sous-région. Le seul produit qui est plus cher c’est l’huile de palme » dit-il.



A l’en croire sur un autre registre, il note que notre production en oignon est incomparable par rapport à la Hollande. Il nous faut construire encore plus de magasins de stockage. Les 100 milliards de la subvention levés sont causés par la baisse des prix. J’ai permis aux producteurs d’exporter le plus de la production de l’oignon, révèle le ministre.





Il ajoute dans sa réponse que « l’industrialisation de la ferraille est devenue une urgence. Le Sénégal est plus que déterminé à accompagner les industries mais défend aussi l’intérêt des ferrailleurs. L’Etat du Sénégal investit deux milliards pour la construction et la rénovation de marché. Le programme est en cours » fait savoir Abdou Karim Fofana.