Audit au port autonome de Dakar: Waly Diouf Bodian veut « dénicher les cafards »

Ça sent du « Jub Jubël Jubënti » au sein du port autonome de Dakar avec l’arrivée du nouveau directeur général. Waly Diouf Bodian veut dénicher les cafards. À travers une note de service et pour rester conforme aux exigences d’évaluation globale de la Gestion des Ressources humaines du Port autonome de Dakar et des Services Rattachés, « une mission d'audit a été lancée et confiée à un cabinet externe sélectionné sur appel d'offres ». Par conséquent, « le renouvellement des contrats à durée déterminée arrivés à terme est suspendu », lit-on dans la note de service dans laquelle le directeur du port invite tous les directeurs sectoriels et les coordonnateurs à prendre toutes les dispositions nécessaires de nature à faciliter le bon déroulement de la mission en attendant les conclusions de la mission d'audit.