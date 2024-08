Au Sénégal, Pedro Sánchez affirme vouloir lutter contre "la traite des êtres humains"

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez assiste à un événement présentant des projets de collaboration à l'Institut Cervantès dans la capitale du Sénégal, à Dakar, lors de sa troisième et dernière étape de sa tournée de trois jours en Afrique de l'Ouest. M. Sànchez a affirmé sa volonté de lutter contre "les réseaux criminels qui pratiquent la traite des êtres humains" entre l'Afrique et les Canaries.



"Et pour lutter contre cette menace pour la stabilité et la sécurité de nos sociétés, il est également essentiel que les personnes arrivées illégalement en Espagne retournent dans leurs pays", a déclaré le Premier ministre espagnol pendant son discours.