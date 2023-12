Atténuation du déficit de la balance en 2022: « La diaspora a contribué à hauteur de 1700 milliards dans le PIB au Sénégal…» (ALY Nar Diop)

Le secrétaire général du ministère de l’économie, du plan et de la coopération a annoncé, lors de la présentation de la seizième édition de la journée annuelle de diffusion des comptes extérieurs du Sénégal, que le déficit de la balance commerciale a été atténué. Elle l’a été plus avec la contribution des sénégalais de l’extérieur qui est de plus de 1000 milliards de francs CFA en 2022. « La balance commerciale du Sénégal c’est déficitaire du fait de plusieurs facteurs économiques. Mais elle a été atténuée avec entre autres, la contribution des sénégalais de l’extérieur qui ont participé à hauteur de 1700 milliards soit 10% du produit intérieur brut (PIB) ». Le secrétaire général du ministère de l’économie ajoute également que d’autres facteurs d’atténuation notamment dans la matérialisation du 2e plan d’ajustement prioritaire (PAP2), ont été mises en œuvre.







Cheikh S.FALL