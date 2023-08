Attentat sur le bus TATA de AFTU à Yarakh: L’identité des cinq blessés connue (Gouvernement)

Face à la presse le ministre porte-parole du gouvernement a donne des informations suite au polémique sur l’identité des victimes de l’attentât sur le bus TATA à Yarakh avant-hier.



Prenant la parole en premier lors de l’exercice « Gouvernement face à la presse », Abdou Karim Fofana précise : « Je voulais vous dire que ce sont 7 victimes dont deux corps sans vie complètement calcinés. Mais sur les 5 blessés nous avons pu les identifier : Il s’agit de Boubacar Baldé habitant à Diamaguene et âgé de 35 ans, de Farma Fall habitant à Yarakh, de Modou Gueye, 60 ans keur Massar , de Soûkari Camara: 11 ans Yarakh et de Khady Sarr: 41 ans et habitant à Colobane ».



Après cette information le ministre porte-parole du gouvernement invite les Sénégalais à la retenue et à aller vers l’information pour ne pas toujours tomber dans cette série de désinformation.