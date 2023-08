Attaque terroriste du bus TATA à Yarakh: témoignages de victimes sorties avec des brûlures.

Des victimes du bus TATA incendié par cocktails Molotov à Yarakh sorties avec des blessures ont témoigné sur la tragédie. Jointes par Dakaractu, elles ont livré leurs versions des faits de l’acte « terroriste ». Âgée de 41 ans et habitant à Colobane, Khady Sarr est sortie du drame avec des brûlures au pied et au bras. D’après ses explications, elle se tenait juste derrière le chauffeur quand le cocktail Molotov a été lancé dans le bus. Prise en charge au camp Thiaroye, elle a confié avoir aperçu deux (2) individus encagoulés qui ont arrêté le bus avant de commettre le forfait.



Agé de 11 ans, Sounkari Camara est également victime de l’horreur perpétrée mardi sur la ligne interurbaine à Yarakh et ayant occasionné des pertes en vie humaine. Le jeune homme est un rescapé sorti avec des blessures à la jambe. Il était accompagné de sa grand-mère qui a également eu des brûlures au visage. Papis Camara, père de l’enfant joint par Dakaractu, a confirmé les blessures des deux (2) membres de sa famille qui, soutient-il, se portent bien. Dakaractu a également essayé de joindre les autres victimes identifiées mais les appels sont restés sans réponse.