Attaque de Dioura : Le bilan s’alourdit, un ancien colonel de l’armée malienne serait derrière

Le bilan de l'attaque qui a ciblé le camp de l’armée malienne à Dioura dimanche 17 mars à l'aube, dans le centre du pays, s’est alourdi.



Alors qu’on parlait de 16 morts, les nouveaux chiffres émanant des autorités locales font état d’au moins 21 morts, tous des soldats des FAMa.



Il est établi que l’attaque porte l’empreinte des groupes armés jihadistes actifs aussi bien dans le Nord que dans le Centre du Mali. Un ancien Colonel de l’armée malienne, Ba Ag Moussa est soupçonné d’être à l’origine de cet assaut meurtrier.



Proche d’Iyad Ag Ghali du nom de l’émir du groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (GSIM), Ba Ag Moussa a quitté l’armée malienne en 2006 avant de revenir. Il met les voiles à nouveau en 2012 pour rejoindre les groupes armés qui ont contrôlé Tombouctou, Kidal et Gao entre 2012 et 2013.



Selon RFI, il est originaire de Kidal, comme Iyad Ag Ghali pour le compte de qui, il aurait agi.