Atelier régional de la revue à mi-parcours du PRAPS-2:Le projet entre bilan et réajustement stratégique

La cérémonie d’ouverture de l’atelier régional de restitution des résultats de l’évaluation à mi-parcours du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel – Phase 2 (PRAPS-2) s’est tenue, ce 05 mai 2025 à Saly Portudal (Sénégal). Couplé à la huitième mission d’appui à la mise en œuvre du projet, cet événement se tient du 5 au 13 mai 2025. Il réunit les acteurs clé du pastoralisme sahélien autour d’une ambition commune de renforcer durablement les moyens d’existence des communautés pastorales dans les six pays d’intervention du PRAPS-







La cérémonie d’ouverture a été présidée par Monsieur Ousmane Mbaye, Secrétaire général, représentant le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage du Sénégal. en présence des membres de délégation des pays membres (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad), des représentants de la Banque mondiale, des institutions régionales partenaires telles que le CILSS, le CRSA et l’OMSA, ainsi que des représentants des organisations pastorales régionales.







Dans son discours, M. Ousmane Mbaye a salué les avancées du projet depuis son lancement et a souligné l’importance de cette revue à mi-parcours pour réajuster les actions en fonction des réalités de terrain. « La revue à mi-parcours qui est une étape essentielle de la vie du Projet, donne l’occasion d’apprécier les progrès réalisés dans l’atteinte de ses objectifs, d’analyser la pertinence de ses interventions, leur efficacité, leur efficience et leur impact sur les bénéficiaires cibles. Elle permet ensuite d’adopter des mesures correctives pour améliorer la logique d’intervention du projet, d’identifier les mécanismes de pérennisation des acquis et d’adapter les stratégies en fonction des dynamiques locales, des changements contextuels et de l’évolution des priorités nationales », explique-t-il.







De son côté, le représentant de la Banque mondiale, Dr El Hadji Adama Touré a mis l’accent sur la nécessité de consolider les acquis et d’assurer leur durabilité dans le temps pour faire face aux défis du pastoralisme dans la région. « Le pastoralisme dans notre région est à la croisée des chemins avec plusieurs fronts de tension. Au-delà du contexte politique que nous connaissons tous, les communautés pastorales sont encore confrontées à l’intégration dans les marché avec des frontières de plus en plus intangibles. C’est pourquoi, nous devons nous appuyer sur les agents du changement, notamment les jeunes, les femmes et les organisations professionnelles qui ont joué un rôle majeur afin de donner des racines solides aux actions que nous avons menées jusqu’ici », soutient Dr Hadji Adama Touré. Dans son discours, il a réaffirmé l’engagement de l’institution à soutenir les efforts en faveur de la résilience des éleveurs sahéliens, en insistant sur l’approche régionale du PRAPS-2 comme levier de transformation structurelle du pastoralisme.







Pour sa part, Dr Abdoulaye Mohamadou, Secrétaire Exécutif du Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS), institution assurant la coordination régionale du PRAPS-2, a salué les résultats encourageants obtenus dans un contexte marqué par des défis multiples. Il a ensuite rappelé les enjeux de la revue à mi-parcours, relatifs notamment à l’adoption d’un cadre de résultats révisé, à la réflexion sur le principe de restructuration du projet et à la formulation de recommandations pour la suite des interventions. Le Secrétaire Exécutif du CILSS a également lancé un appel solennel à la concrétisation de la Déclaration du Forum de haut niveau « Nouakchott+10 » sur le développement des élevages et la sécurisation des systèmes pastoraux en Afrique de l’Ouest et au Sahel. Dr Mohamadou a exprimé la disponibilité de son institution à œuvrer à la transformation durable des conditions de vie des populations pastorales, aux côtés de tous les acteurs impliqués.







L’atelier vise à faire le point sur les progrès réalisés ces trois dernières années, à évaluer la pertinence des objectifs, l’efficacité des dispositifs institutionnels et la cohérence des interventions. Il permettra également de dresser un bilan de la mise en œuvre des plans de travail et budgets 2025, et de formuler des recommandations concrètes pour améliorer les performances d’ici la fin de l’année.







Pour rappel, le PRAPS est financé par la Banque mondiale à hauteur de 517 millions de dollars US, soit environ 297,73 milliards de francs CFA. Le financement total des deux phases s’élève à environ 765 millions de dollars US, soit 439, 87 milliards de francs CFA.



La coordination régionale du PRAPS-2 est assurée par le Comité Permanent Inter-États de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS), en collaboration avec le Centre Régional de Santé Animale (CRSA) et l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OMSA).



Le PRAPS-2 touchera environ 13 millions de bénéficiaires, dont au moins 30% de femmes, issus des ménages agro-pastoraux des six pays participants. Une attention particulière est accordée aux groupes vulnérables, notamment aux femmes et aux jeunes. La première phase avait touché 2 millions de bénéficiaires.