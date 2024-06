Assises de la Justice : La contribution de Juan Branco contre le régime de Macky Sall

L’avocat franco-espagnol et membre du pool d’avocats de Ousmane Sonko lors de ses derniers épisodes judiciaires, Juan Branco, a proposé la création d’une Cour spéciale au Sénégal pour juger les crimes commis entre mars 2021 et février 2024. Selon l’avocat français, « la Cour pénale internationale souffre d’indépendance et il ne serait pas judicieux de confier à la juridiction internationale le dossier de Macky Sall et Cie. » Est-ce que le Sénégal est prêt à confier le dossier à la Cour pénale qui est sous influence » ? s’interroge-t-il. L’avocat faisait face à la presse cet après-midi à Dakar avec d’autres avocats du pool d’avocats de l’actuel Premier ministre...