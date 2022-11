Assemblée nationale : le ministère de la Santé et de l'Action Sociale table sur 515 milliards FCFA de budget pour l'exercice 2023.

Le projet de budget du ministère de la santé et de l'action sociale est arrêté à 272, 474 milliards FCFA en autorisations d'engagement et 242,474 milliards FCFA en crédits de paiement. Le ministre Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye défend actuellement le projet de budget devant les parlementaires. Le projet de budget est réparti en quatre (4) programmes notamment le Programme 1010 visant le Pilotage, la Coordination et la Gestion administrative avec des recettes arrêtées à 45,198 milliards FCFA. Il s'en suit le programme 2064 consacrée à la santé de base avec des crédits estimés 115,231 milliards FCFA. Le programme 2066 est réservé à la santé de référence. Ses crédits sont fixés à 108,584 milliards FCFA pour l'exercice 2023. Et enfin le dernier programme 2067 est destiné à la protection sociale avec une enveloppe de 3,459 milliards FCFA. Les parlementaires ont entamé l'examen du projet de budget depuis ce matin et les débats se poursuivent...