Assemblée nationale : le député Adji Mergane Kanouté magnifie les décisions phares sur l’agriculture et plaide pour des garanties.

Face à ses collègues et au ministre de l’Agriculture, de l’équipement rural et de la souveraineté alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye qui défendait, ce 8 juin, le projet de loi modifiant la loi numéro 2004-16 du 4 juin 2004 portant loi d’orientation agro-sylvo-pastorale, la députée Adji Mbergane Kanouté a salué les décisions jugées importantes du Chef de l’État tendant à une meilleure amélioration du secteur agricole.

La parlementaire a magnifié les mesures liées à la mise en place effective des intrants et matériels agricoles sur l’étendue du territoire, la décision au règlement de la dette sur l’approvisionnement en semences ainsi que la décision au suivi territorial hebdomadaire de la campagne agricole. Selon elle, les orientations en faveur des femmes et des jeunes à s’approcher des banques pour des prêts favorisant l’accès au matériel agricole est une démarche hautement salutaire. Elle a surtout insisté sur les garanties en invitant le ministre Aly Ngouille Ndiaye à des actions qui puissent accompagner sous ce rapport les acteurs.