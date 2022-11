Assemblée nationale : le budget pour l’enseignement supérieur fixé à 334 milliards de FCFA

L'Assemblée Nationale a adopté ce dimanche 20 novembre 2022, le budget du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

Pour le compte de l’année 2023, le budget du ministère du professeur Moussa Baldé s’élève à 334 milliards 623 millions 519 mille 025 francs CFA en autorisations d’engagement et à 262 milliards 591 millions 519 mille 025 francs CFA en crédits de paiement.

Les crédits attribués au programme de l’éducation supérieure s’élèvent à 174 323 267 460 FCFA en autorisation d’engagement et 148 823 267 460 FCFA en crédits de paiement. Les œuvres sociales universitaires se voient allouer 154 485 073 587 FCFA en autorisations d’engagement tandis que les crédits de paiement sont arrêtés à 107 953 073 587 FCFA. Pour le programme pilotage, gestion et coordination administrative, le montant alloué se fixe à 5 815 177 978 FCFA pour les autorisations d’engagement et en crédits de paiement