Assemblée nationale : le budget du ministère de la communication, des télécommunications et de l’économie numérique revu à la hausse

Pour l’exercice 2023, les députés procèdent au vote des budgets des différents ministères. Ainsi, le ministère de la communication, des télécommunications et de l’économie numérique a présenté un projet de budget qui s’élève à 113 milliards 331 millions 136 685 fcfa en autorisation d’engagement et à 34 milliards 189 116 millions 685 FCFA en crédits de paiement. Ainsi le budget de ce ministère a considérablement été revu à la hausse par rapport à l’année 2022 où le budget en autorisation d’engagement s’élevait à 24 milliards 886 million 606 mille 480 FCFA et de 24 milliards 886 million 606 mille 480 fcfa.