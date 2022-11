Assemblée nationale : Le projet de budget 2023 du ministère de la communication des télécommunications et de l’économie numérique approuvé par les députés

Les députés ont adopté, ce samedi 19 novembre, le projet de budget 2023 du ministère de la communication, des télécommunications et de l’économie numérique à 113 331 136 685 Fcfa en autorisation d’engagement et à 34 189 116 685 Fcfa en crédits de paiement.

Selon le rapport de la commission de lois de l'Assemblée nationale, le projet de budget de ce département ministériel est structuré en quatre programmes : le programme pilotage gestion administrative pour l’exercice 2023 qui s’arrête sur 593 381 837 Fcfa, le programme développement et encadrement du secteur de la communication qui est estimé à 14 milliards 319 234 028 Fcfa, du programme économique numérique qui s’élève à 92 102 175 651Fcfa en autorisation d’engagement et de 12 960 155 651 Fcfa en crédits de paiement et enfin du programme secteur Poste qui est estimé à 6 31 345 169 Fcfa.