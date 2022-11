Assemblée nationale : Le ministre de l‘urbanisme, du logement et de l’hygiène publique face aux députés ce matin

Le ministre Abdoulaye Seydou Sow fera face à la représentation nationale après son collègue des finances et du budget, Mamadou Moustapha Ba. Le ministre de l’urbanisme du logement et de l’hygiène publique abordera les sujets cruciaux, notamment liés à la problématique du logement, mais aussi de l’aménagement. Le ministre Abdoulaye Seydou Sow après le passage en commission soumet à la plénière ce mardi son budget programme qui est globalement de plus de 85 milliards de francs CFA. Ce programme axé sur quatre points : le cadre de vie, l’aménagement et le développement urbain, le pilotage et la gestion administrative et le logement, la construction d’équipements et d’infrastructures publiques, sera défendu dans les heures qui suivent...