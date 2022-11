Assemblée nationale : Le budget du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique passe de 162.427.894.025 FCFA en 2022 à 310. 847. 702. 659 FCFA pour l’exercice de l’année 2023

Autour de 7 programmes spécifiques, le budget du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique pour l’exercice 2022-2023 a connu une augmentation de 148 419 808 634 Francs CFA. En effet, le projet de budget 2023 dudit ministère est arrêté à 310. 847. 702. 659 FCFA, contrairement à l'année dernière où il était arrêté à 162.427.894.025 Francs CFA. Par programme, ce projet de budget est réparti comme suit : Pilotage, Gestion et Coordination administrative, Sécurité publique, Sécurité civile, Administration territoriale, Gouvernance électorale, Fonds de Lutte contre les Incendies, Compte de Commerce Police.





Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Antoine Félix Diome, fait face ce dimanche à la représentation nationale pour l’adoption de ce budget-programmes. Il est accompagné par les différents services du ministère. La séance a est ouverte vers 10h 30mn par le président de l’assemblée nationale, Amadou Mame Diop.