Assemblée nationale : L’Affaire Pape Alé Niang s’invite à l’hémicycle.

Une tribune pour les députés de la 14e législature majoritairement, pour hausser le ton face au ministre de la communication, pour la sauvegarde des libertés et en particulier, la liberté de la presse qui n'est point négociable.

L’arrestation du patron de Dakar Matin a émaillé les discussions des députés ce samedi. À l'occasion du vote du projet de budget du ministre de la communication, des télécoms et de l’économie numérique, le cas du journaliste détenu depuis un peu plus de deux semaines à Sébikotane, a été évoqué par une bonne partie de la représentation nationale qui a pris la parole devant Me Moussa Bocar Thiam. Pendant que certains députés dénoncent la restriction de liberté et le musèlement de la liberté de la presse, d’autres décrient le comportement de Pape Alé Niang qui, selon eux, est allé loin dans ces propos.