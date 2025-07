Assemblée nationale : Aïssatou Tall Sall tire la sonnette d’alarme et dénonce une dérive autoritaire

Aïssatou Tall Sall, présidente du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, a formulé une critique sévère et franche de la session parlementaire qui vient de s'achever. Elle a dénoncé une exclusion continue de l'opposition et une centralisation excessive du pouvoir entre les mains de la majorité, qu’elle accuse d'avoir pour but d'« anéantir » toute voix dissidente. Avec 17 députés à son actif, Takku Wallu se positionne comme une opposition constructive tout en s'engageant fermement pour l'intérêt général.







L'ancienne ministre et actuelle députée a dénoncé un problème majeur dans le travail parlementaire, critiquant une Assemblée nationale « tirée par l’exécutif ». Elle a étayé ses arguments avec une série de lois élaborées sous l'influence du gouvernement, sans véritable débat ni considération des suggestions provenant directement des députés. « Lorsqu'un député soumet un projet de loi, nous lui faisons obstacle. » « C'est inadmissible », a-t-elle insisté, citant en particulier le rejet de la proposition de loi de Thierno Alassane Sall.







Aïssatou Tall Sall a aussi critiqué le comportement du président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, l'accusant de ne pas se conformer au règlement intérieur. Elle a mentionné plusieurs événements tumultueux où, d'après elle, le président aurait excédé ses prérogatives en participant directement aux discussions, transgressant ainsi l'article 69 du règlement. « Elle a déploré qu'il confonde son rôle de président de l'Assemblée avec sa fonction de membre du parti PASTEF. »