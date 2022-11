Assemblée Nationale/Vote du budget du MFPTSP : la dure journée de la présidente de séance, Fatou Gaye.

Durant la plénière pour le projet de budget du ministère de la

Fonction Publique et de la Transformation du Secteur Public, la 6ème

vice-présidente, Fatou Gaye, député de YAW a véritablement souffert

pendant sa présidence...En effet, la pauvre dans un Français

chaotique a eu tous les problèmes du monde même pour distribuer la

parole, encore plus quand il s’est agi de lire même les notes du SG.

D’ailleurs pour masquer les lacunes constatées et constatables, même

par la presse, de la présidence de séance, les députés de Yewi Askaan

Wi se sont tous levés à la fin, pour applaudir la pauvre. Cette 14

législature n'a pas encore fini de nous étonner.