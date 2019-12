Assemblée Nationale : Néné Marème Kane salue l’octroi de bourses 3FPT à des jeunes de Kanel.

L’honorable députée de la majorité, Néné Marème Kane, après avoir félicité le ministre de l’emploi et de formation professionnelle, a tout bonnement loué cette démarche dans la projection de la formation avec ces bourses 3FPT. Une solution qui intervient dans la mise en œuvre d’une bonne politique de formation professionnelle et technique. L’honorable députée s’est aussi prononcée sur l’apprentissage et a ainsi interpellé le ministre pour mettre des moyens conséquents pour faciliter l’apprentissage des jeunes dans un contexte mondial en mutation et qui demande d’avoir le bagage nécessaire pour contribuer au développement. Pour finir, Néné Marème Kane a formulé une demande au ministre pour qu’il se focalise sur le made-in-Sénégal pour valoriser le savoir-faire des jeunes et des femmes, et ainsi le vendre à l’étranger...