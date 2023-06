Assainissement et inondations : L’ONAS dégage une enveloppe de 25 milliards pour Saint-Louis

Le directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) a entamé sa tournée pré hivernale dans la capitale du Nord. À Saint-Louis, Mamadou Mamour Diallo a annoncé une enveloppe de 25 milliards pour l’assainissement de la ville de Saint-Louis. Elle sera consacrée plus précisément au quartier de Pikine, à l’assainissement de l’UGB et de la commune de Richard Toll. « La région de Saint-Louis connaît toujours des difficultés quand il y a inondations, ceci étant dû à sa position géographique mais également à la présence des eaux dans cette localité. 25 milliards d’investissement dans la ville de Saint-Louis dont 2.5 milliards pour l’université Gaston Berger. Quand les travaux se termineront, cette question sera derrière nous », dit-il.

Toutefois, il a donné à la mairie de Saint-Louis un important matériel pour le curage des canaux et autres conduites. Pour Mamadou Mamour Diallo, il ne faudrait pas que le scénario catastrophique de l’année dernière se reproduise.