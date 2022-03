Arrivée du président Macky Sall à Kaolack : Forte mobilisation dans les grandes artères... Un hôtel de la place abrite la rencontre à travers un accès très sélectif.

Le président Macky Sall est attendu d'un moment à l'autre à Kaolack où il aura un tête-à-tête avec les responsables politiques de Benno Bokk Yakaar dont ceux de l'Apr. Une liste a été dressée à cette occasion pour l'accès au niveau de cet hôtel et l'on nous signale que seuls les responsables les plus en vue pourront accéder au niveau de ce réceptif.



La rencontre promet d'être tendue à cause de la division notée au sein des rangs de cette formation politique.



Le président Macky Sall va ainsi délivrer un message fort à l'endroit des leaders politiques kaolackois en direction des législatives...