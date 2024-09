Arrêté sur les règlements intérieurs des écoles : Blaise Diouf au ministre de l’Éducation nationale : « Regardez bien ce que vous allez arrêter, l’équilibre d’une nation en dépend ». (Blaise Diouf) 

Les évènements se succèdent et convergent tous, dans la ruse, vers la destruction programmée de l’enseignement catholique, dirait-on ?



Il serait inintelligent de croire qu’on peut, d’une baguette magique, déconstruire ce que l’église a construit durant plus d’un siècle, en harmonie avec la communauté sénégalaise en son entièreté.



Après un ballon de sonde, c’est maintenant le temps de l’action, comme si les catholiques devaient être l’agneau du sacrifice sur l’autel de l’incompétence. Est-ce le vrai projet qui pointe son vilain nez ?

Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, veuillez transmettre mes vives salutations à Sa Sainteté, Monsieur le Premier Ministre.

Si je comprends bien, on vous a instruit de préparer un arrêté sur les règlements intérieurs des établissements scolaires, pour les conformer à la Constitution. Si j’ai tort, excusez-moi vivement. Mais si j’ai raison, regardez bien ce que vous allez arrêter, l’équilibre d’une nation en dépend.



Je vous rappelle que l’Institution Sainte Jeanne d’Arc a fêté son 82e anniversaire et que vous avez été signataire, ou délégataire de signature, de son règlement intérieur décrié, lorsque votre fils y était inscrit. Un garçon pour qui j’ai énormément de respect pour sa discipline et son investissement sans relâche dans le travail, quand j’étais son CPE.



Votre gouvernement menace de fermer nos écoles, si j'ai bien compris, et, en plus, vous publiez un communiqué pour le recrutement d’enseignants dans les options français, arabe, Daara et anglais. La spécialité Daara qui est censée être un service public financé par tous les Sénégalais exclut d’office les non musulmans, à moins que vous acceptiez que ces derniers enseignent dans vos daara.

Inconstitutionnalité à corriger avant d’en commettre une autre.



Aussi, par média interposé, je demande un rendez-vous à monsieur Djim DRAME, maitre de recherches titulaire à l’IFAN, directeur des Affaires religieuses et de l’Insertion des diplômés en langue arabe à la présidence de la République. Une telle rencontre favorisera une réflexion intellectuelle et bénéfique pour notre pays concernant aussi les Daaras modernes à inspiration chrétienne tels que les séminaires, les juvénats, les internats paroissiaux et privés, etc.



Monsieur le Ministre, vous savez que je vous ai toujours voué un grand respect, voire une presque admiration.



Là, je ne vous reconnais plus.

Pour autant, en tant que responsable de la mise à jour dudit règlement intérieur en son temps, je reste disponible pour l'État, particulièrement vous,Ministre de l'éducation nationale, tous ceux qui s'agitent sans aucune maitrisseRéelle des faits et les journalistes, pour que personne n'en ignore l'esprit et la Lettre.



Veillez, s’il vous plaît, à garder le peuple sénégalais uni, comme vous l’avez trouvé, votre gouvernement et vous.

Privilégiez la concertation, s’il vous plaît. Pas de violence morale imposée à la communauté, s'il vous plaît.

Le silence peut être porteur de danger.



Toujours disponible pour mon Sénégal, sans compromission !



Blaise Diouf Éducateur Spécialisé... À Mbour.