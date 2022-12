Arrestation des députés de Yewwi: Mame Diarra Fam demande la clémence pour ses collègues

Elle a d'abord savonné le président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop avant de s’exprimer sur la question liée à la détention des deux députés du Pur et non moins de la coalition Yewwi Askan wi. Mame Diarra Fam se défoule sur la deuxième personnalité du pays. « Vous êtes un président de l'Assemblée nationale qui n’a pas les coudées franches pour diriger les députés. Il faut encore plus d’humilité. Vous êtes un président qui ne peut cacher ses prises de position. Quand on voit vos interventions, on se rend compte que vous prenez position. Ce n’est pas votre rôle".



La députée de la coalition Wallu Sénégal est tout aussi sensible au sort de ses collègues du Parti pour l’unité et le rassemblement. «Je vous demande de penser à ces deux députés et de faire preuve de clémence car, ce sont des élus du peuple» a-t-elle plaidé devant le Premier ministre Amadou Bâ.