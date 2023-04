Arrestation de leaders de l’opposition: « Alioune Badara Mboup est un prisonnier politique et en détention arbitraire » (Ngouda Mboup)

Arrêté et condamné à deux mois de prison ferme avec quatre (4) militants du parti Pastef depuis les manifestations du 16 mars passé, le Frapp et l’un des membre de la famille d’Alioune Badara Mboup, coordonnateur départemental de Pastef de Tivaouane et coordonnateur du programme Wër Ndombo sortent du silence.



En effet, invité par le FRAPP qui tenait une conférence de presse ce 12 avril dans sa permanence pour dénoncer les arrestations de leaders et jeunes, Ngouda Mboup frère de Alioune Badara Mboup n’est pas passé par 4 chemins pour défendre et apporter son soutien à son frère aîné. Selon l’enseignant chercheur en droit à l’UCAD « Alioune Badara Mboup est un prisonnier politique en détention arbitraire »