Arrestation de Bougane Guèye Dany : Gueum Sa Bopp appelle à la mobilisation générale pour exiger sa libération immédiate.

Dans un communiqué rendu public, le mouvement Gueum Sa Bopp a informé avoir dépêché une délégation "au siège du Forum du Justiciable pour soutenir le combat en faveur de la libération de Bougane Guèye Dany". Ce déplacement a été l'occasion pour le président Babacar Bâ de dénoncer fermement l'arrestation du leader politique à Bakel, où il a effectué une mission humanitaire. "Nous avons interpellé le gouvernement lors de l'arrestation de Bougane Guèye Dany. Il est essentiel de protéger un candidat à l'élection, a déclaré Babacar Ba. Rapportant également les propos de Ndiaga Sylla, expert électoral, ce dernier a indiqué : « Après que le ministre de l’intérieur et le conseil constitutionnel ont privilégié la liberté de candidature, il me semble inopportun d’arrêter et de maintenir en détention un leader candidat et de le priver de son droit de participer à la campagne électorale pour un acte si banal. » Seydi Gassama, directeur d'Amnesty International, a reçu la délégation de Gueum Sa Bopp et a exprimé sa préoccupation face à l'arrestation de Bougane. Il a insisté sur la nécessité de sa libération pour permettre à ce dernier de participer pleinement à la campagne électorale, tout comme d'autres candidats, a-t-on ajouté.



Gueum Sa Bopp qui s'est aussi félicité de la sortie du PUR a appelé à la mobilisation générale pour exiger la libération immédiate de son président et garantir un environnement libre et équitable pour tous les candidats…