Après sa victoire face à Guédiawaye FC ( 2-1) : Le coach de la Sonacos défie le Jaraaf

Contre Guédiawaye FC ( GFC), la Sonacos a fait cet après midi à Kaolack un match plein qui lui a permis de le remporter par 2 buts à 1. En match avancé de la 24 ème journée de la ligue 1, le coach des huiliers annonce déjà ses ambitions lors de son prochain match contre le Jaraaf. " Je pense qu'il reste aujourd'hui 21 points et on va essayer d'emmerder les équipes d'en haut. Je vous dis tout de suite que le Jaraaf se prépare pour le dimanche. On va à Dakar pour gagner ce match et pour mettre cette équipe dans une situation très difficile tout comme la Génération Foot, entre autres", a déclaré Cheikh Guèye.

Revenant sur le match face à GFC, Mr Guéye décerne un satisfecit à ses joueurs. " C'était difficile après deux défaites consécutives. Aujourd'hui, nos joueurs ont démontré qu'ils ont de l'énergie et du caractère pour bousculer la hiérarchie. Donc, je suis satisfait et je les encourage. "