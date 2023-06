Après sa libération : Serigne Saliou Gueye confie ses premiers mots

Une fois chez lui, le directeur de publication du quotidien « Yoor Yoor » a remercié les sénégalais et tous ceux qui l’ont soutenu dans ces moments dures: « Je suis libre. Mais je dois cette liberté à votre engagement et votre détermination. J’ai pas les mots pour exprimer ma satisfaction non pas parce que je suis libre mais parce que vous avez été nombreux à montrer cette détermination pour que je puisse recouvrer ma liberté » dira Serigne Saliou Gueye reconnaissant.



Placé sous mandat de dépôt le 26 mai dernier après avoir été inculpé pour les charges de « publication d'écrits de nature à jeter le discrédit sur les actes ou décisions juridictionnels, diffusion de fausses nouvelles de nature à ieter le discrédit sur les institutions publiques et usurpation de la fonction de journaliste, Serigne Saliou Gueye est finalement libre ce mardi. Le journaliste est toutefois sous contrôle judiciaire et devra se conformer à certaines exigences de la justice.