Après l’incendie du marché de Ross-Béthio : le maire Amadou Bécaye Diop pour l'installation d'une caserne de sapeurs-pompiers

Suite à l'incendie qui s'est produit au marché de Ross-Béthio, plus de 50 millions de francs CFA ont été perdus et un énorme dégât matériel enregistré. À cet effet, le maire de la commune, Amadou Bécaye Diop, soutient qu'un comité d’appui a été mis en place en vue d’identifier et de soutenir les victimes. Le maire annonce également que le marché sera délocalisé dans un autre site pour mieux assurer la sécurité. Le premier magistrat de la ville de Ross-Béthio souligne également la nécessité d’installer une caserne de sapeurs-pompiers pour une intervention diligente en cas d’incidents similaires...