Appui destiné aux sinistrés des inondations par la Fondation Servir le Sénégal de Marième Faye Sall : Mariama Sarr et le Conseil municipal de Kaolack procèdent à la réception du don.

Il s'agit de 400 matelas, 600 bouteilles de Kirène, 200 cartons d'eau de javel, 04 cartons de flacons de gel, 10 tonnes de riz, 2 pickup et 04 motopompes.



Le maire de Kaolack, Mariama Sarr et le Conseil municipal, ont précédé ce matin à la réception de cet appui de la Fondation Servir le Sénégal, destiné aux sinistrés des inondations de cette commune



" Ce don que nous venons de recevoir va contribuer au renforcement de l'appui que la commune va faire au niveau des populations. Donc, je pense que si la mairie devait faire 50%, aujourd'hui, nous avons reçu un don tellement important que nous osons espérer atteindre 95% des sinistrés de Kaolack...", a révélé Mme le maire Mariama Sarr.



Ce sentiment de satisfaction est aussi partagé par le Conseil municipal, par la voix du conseiller et secrétaire élu, Souleymane Diaw Sarr, qui a remercié la bienfaitrice et sa fondation et abordé aussi les actions quotidiennes de la mairie pour soulager davantage les familles impactées par le sinistre...