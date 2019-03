Appel au dialogue du PR : La députée Woré Sarr relativise

La responsable libérale à Guédiawaye, Woré Sarr, entend se ranger sur la décision du Pape du Sopi quant à l'appel au dialogue émis par le président réélu Macky Sall. Elle a saisi l'occasion offerte à elle pour témoigner sa fidélité et sa loyauté à cheminer dans la constance avec le secrétaire général du Pds, Me Abdoulaye Wade. Selon elle, Macky Sall, en tendant la main, conforte son rôle de rassembleur. Elle l'invite, par ailleurs, à prendre de la hauteur et de pardonner...