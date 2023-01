Appel à la résistance du leader de Pastef: L’activiste Abdou Karim Gueye « Xrum Xax » rejoint Ousmane Sonko

Quelques semaines après sa libération suite aux propos tenus sur l’affaire Imam Ndao, le coordonnateur du mouvement Nittu Degg a tenu un point de presse ce mardi. Une belle opportunité pour Abdou Karim Gueye, plus connu sous le nom de Karim Xrum Xax de faire savoir sa position sur l’interminable affaire Sonko-Adji Sarr. L’activiste soutient le leader du Pastef et appelle à former un bloc autour de Ousmane Sonko. « Il faut protéger Ousmane Sonko. Aujourd’hui, nous savons que c’est un projet qu’il incarne. L’éveil de conscience est aujourd’hui une réalité. Donc, que ce régime saches que les Sénégalais ont déjà tranché sur cette affaire supposée deviol » estime Abdou Karim Gueye.



Le mouvement Nittu Degg donne rendez-vous pour sa participation à ce combat qu’Ousmane Sonko compte mener pour la liberté et la démocratie au Sénégal et appelle à l’adhésion des sénégalais.