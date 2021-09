Année scolaire 2022 / Séminaire de rentrée : « le MEN a rencontré l'ensemble des acteurs du système. » (Serigne Soyoubou Badiane/DRH MEN)

Les préparatifs de l'année académique 2021-2022 se font de manière inclusive. Du moins, c’est l’avis du DRH du Ministère de l’Éducation Nationale, Serigne Soyoubou Badiane, qui s’est prononcé sur la question en marge de la journée de don de sang organisée par le comité d'organisation de la JME/2021, ce 30 septembre au CRFPE de Dakar, sis à Rufisque.



Selon le DRH, « nous avons évalué tout ce que nous avions pris comme engagement et nous avons tout évalué avec les syndicats de l’enseignement et nous avons aussi tracé avec eux une feuille de route. On a aussi échangé avec eux sur les mesures ponctuelles à prendre, car il y a l’année scolaire, mais il y a aussi la rentrée des classes qui est un moment très fort. Nous avons aussi rencontré les partenaires techniques et financiers pour partager avec eux sur les mêmes thématiques. Nous avons fait la même chose avec l’association des maires, l’association des présidents des conseils départementaux et l’association de la société civile active en éducation, la Cosydep et toutes les associations de parents d’élèves. Nous avons présenté notre bilan, recueilli leur avis et présenté notre feuille de route … » , fera-t-il savoir.



À cet effet, un séminaire sera organisé d’ici les jours à venir et tous les acteurs de ce secteur, dont le privé, seront convoqués pour établir une nouvelle feuille de route pour cette année scolaire à venir…